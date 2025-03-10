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الحلقة 10 مسلسل إش إش .. مي عمر تتردد بين الانتقام ومشاعرها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة 10 مسلسل إش إش .. مي عمر تتردد بين الانتقام ومشاعرها

اش اش
اش اش
شروق سلامة

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل “إش إش” تطورات درامية مشوقة، حيث تصاعدت التوترات بين الشخصيات، خاصة مع المواجهة الحاسمة التي جمعت بين رجب الجريتلي (ماجد المصري) وإخلاص كابوريا (انتصار)، والتي كشفت عن ماضٍ مشترك وأسرار دفينة زادت من تعقيد العلاقة بين العائلتين.
وفي سياق الأحداث، تواصل إش إش (مي عمر) تنفيذ خطتها للانتقام من عائلة الجريتلي، مستخدمة ذكاءها وجاذبيتها للتقرب من رجب، مما دفعه إلى الاعتراف بمشاعره نحوها وتقديم عرض زواج غير متوقع،هذا الطلب وضع إش إش في موقف صعب، حيث وجدت نفسها ممزقة بين سعيها للانتقام والمشاعر المتنامية التي بدأت تتملكها تجاهه.

من جهة أخرى، شهدت الحلقة توترات داخلية داخل عائلة الجريتلي، حيث بدأت شادية (هالة صدقي) في التخطيط لإبعاد إش إش عن العائلة، بعدما شعرت بالغيرة والقلق من قربها من رجب، كما يواجه مختار (محمد الشرنوبي) صراعًا بين ولائه لعائلته ومشاعره  تجاه إش إش، مما يزيد من تعقيد الموقف.

واختُتمت الحلقة بمشهد ، حيث اجتمعت إش إش مع والدتها إخلاص كابوريا لمناقشة عرض الزواج، لتظهر الحيرة على وجهها بين رغبتها في الانتقام ومشاعرها الحقيقية. 

مسلسل “إش إش”

تدور أحداث المسلسل حول “إش إش”، الفتاة التي ورثت عن والدتها جمالها وفقرها، مما دفعها للعمل كراقصة. وخلال الأحداث، تجد نفسها متورطة في حياة عائلة الجريتلي، حيث تبدأ في كشف العديد من الأسرار الغامضة والماضي المعقد الذي يربطها بهذه العائلة.
 

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة مي عمر، إلى جانب ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي

مي عمر ماجد المصري انتصار الشرنوبي إش إش اش اش

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