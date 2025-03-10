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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى عماد: أحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية في مسلسل سيد الناس

الفنان مصطفى عماد
الفنان مصطفى عماد
أوركيد سامي

يشارك مصطفى عماد، في دور "آسر" ضمن مسلسل “سيد الناس”، وعتبر أول ظهور له على الشاشة الصغيرة.

قال مصطفى عماد لـ صدى البلد: بجسد شخصية آسر الجارحي نجل الفنان عمرو سعد خلال أحداث المسلسل، هو شاب مصاب بالتوحد، يتمتع بذكاء حاد وقدرة فائقة على كتمان الأسرار، كان قريب  جدًا من جده "رشدي"، مما جعله يحمل مفتاح العديد من الأسرار العائلية.

وأضاف مصطفى عماد: ذاكرت كثير اوي وقرأت كثير عن التوحد وأنواعه وقابلت ناس علشان اقدر اطلع الشخصية زي ما ظهرت على الشاشة.

وتابع: سعيد جدا بترشيح دكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية ليا مع المخرج محمد سامي وأوجه له خالص الشكر، كما أوجه الشكر أيضاً للمخرج محمد سامي لانه اكتشف موهبتي ومنح ليا الدعم..  سعيد بالعمل معه.

أما عن ردود الفعل، قال: الحمد لله دا كرم كبير من ربنا نجاح الشخصية وتصدرها التريند في أول عمل درامي ليا وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل، وسعيد بالإشادة بأدائي من قبل الجمهور وصناع العمل والنجوم.


مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

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