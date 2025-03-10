عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اندلاع حريق كبير في مستودع بمنطقة سامارا غربي روسيا، وهناك هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت في منطقة سامارا الروسية.

وكان هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الصحفيين بسبب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، زعمت فيه أن الضربات الروسية على أوكرانيا تعكس عدم احترام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له.

وخلال مؤتمر صحفي، طرح أحد الصحفيين سؤالًا على ترامب حول هذه الادعاءات، ليرد الأخير مستنكرًا: "هل هو (بوتين) لا يحترمني؟" ثم بادر بسؤال الصحفي عن المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها.

وعندما أجاب الصحفي بأنه يمثل صحيفة واشنطن بوست، رد ترامب قائلًا: "هذه الصحيفة فقدت الكثير من مصداقيتها".

علاقة جيدة مع بوتين



في وقت سابق، صرح ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه "يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي"، وهو ما أثار الجدل حول موقفه من الحرب في أوكرانيا.

خلال مشادته الكلامية الحادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الشهر الماضي، استخدم دونالد ترامب عبارة قد تكون مرت مرور الكرام، لكنها كشفت عن التقارب الذي يعتقد الرئيس الأمريكي أنه يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.



