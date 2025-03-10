السعودية تستضيف غدًا لقاء بين أوكرانيا وأمريكا بعد عراك البيت الأبيض

تستضيف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

تهدف المحادثات إلى تحسين العلاقات ببين البلدين بعد تأثرها سلبًا لحد كبير.

من المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون بعد اجتماع في المكتب البيضاوي بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والذي تحول إلى جدال غير عادي لمدة 10 دقائق أمام الصحفيين.

وفي وقت ما خلال اللقاء وبخ ترامب زيلينسكي قائلا بغضب: "إنك تخاطر بالحرب العالمية الثالثة وما تفعله أمر لا يحترم هذا البلد".

انتهى الأمر بزيلينسكي إلى مغادرة البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق يتضمن منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا.

كانت كييف تأمل أن يضمن الاتفاق استمرار تدفق الدعم العسكري الأمريكي الذي تحتاجه أوكرانيا بشكل عاجل في معركتها ضد روسيا في الحرب التي بدأت بعد تدخل موسكو الكامل في فبراير 2022.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية يوم الجمعة، حددت مكان المحادثات في جدة، وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر.

ويعتزم زيلينسكي زيارة المملكة العربية السعودية يوم الاثنين قبل المحادثات.

بينما سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الفريق الأمريكي للمحادثات الأوكرانية وسيلتقي بولي العهد.

وفي محادثات السعودية، بدا ترامب متفائلا عندما سأله الصحفيون وهو على متن الطائرة الرئاسية.

وقال: "أعتقد أنكم ستحصلون في النهاية - وربما ليس في المستقبل البعيد - على بعض النتائج الجيدة القادمة من المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع".