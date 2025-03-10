واللا: المفاوضات بين واشنطن وحماس شكلت مفاجأة كبيرة لإسرائيل

نقل موقع “والا” العبري، عن مصدر عسكري رفيع المستوى عن أن المفاوضات الجارية بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس قد شكلت مفاجأة كبيرة لإسرائيل، إذ إنها تمنع تل أبيب من التهديد بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المصدر العسكري، أن وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كان نتيجة الجمود المستمر في المفاوضات، وأن هذا القرار يعد بمثابة "بديل مؤقت" لاستئناف الحرب.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن المفاوضات الجارية مع الوسطاء وأدم بولر مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، تركزت بشكل رئيسي على ملفات إنهاء الحرب الحالية في قطاع غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها، بالإضافة إلى ملف الإعمار.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية ، أنه سيتم استئناف الحرب على قطاع غزة في وقت قريب.

وقال سموتريتش، إن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الذي وصفه بأنه "ذو روح مختلفة وأكثر صرامة"، يسعى لشن عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى احتلال قطاع غزة وتدمير حركة حماس بشكل نهائي.