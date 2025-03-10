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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ مستشفيات جامعة أسيوط لحصولها على شهادة الأيزو 9001:2015

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

تقدَّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة إلى مستشفيات جامعة أسيوط بمناسبة نجاحها في تجديد شهادات المطابقة لمعايير الجودة العالمية (ISO 9001:2015)، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية في تقديم خدمات صحية متميزة وفق أحدث المعايير الدولية.

مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على شهادة الأيزو 9001:2015

وأعرب الوزير عن تقديره لقيادة جامعة أسيوط، ممثلة في الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على حرصهما المستمر على تطوير المستشفيات الجامعية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل الجامعة.

وشملت المستشفيات الحاصلة على تجديد شهادة الأيزو: مستشفى صحة المرأة، مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، مستشفى الأطفال، مستشفى القلب، مستشفى الراجحي، مستشفى جراحة المسالك، قسم العلاج الخاص بالمستشفى الجامعي الرئيس، بالإضافة إلى إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، التي نالت الشهادة تأكيدًا على التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن حصول مستشفيات جامعة أسيوط على هذه الشهادات يعكس الجهود المستمرة في تطوير القطاع الطبي الجامعي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية وتحقيق التميز في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية استدامة الجودة والاعتماد، وتعزيز ثقافة التميز لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا التزام الجامعة بمواصلة دعم المستشفيات الجامعية وتوفير بيئة طبية متطورة تلبي احتياجات المرضى. كما أشاد بجهود الفرق الطبية والإدارية في تحقيق هذا النجاح المتميز.

وفي هذا السياق، كرّمت مستشفيات جامعة أسيوط عددًا من مديري المستشفيات ومسؤولي الجودة، تقديرًا لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك خلال فعاليات البرنامج التأهيلي العام للأطباء الجدد، الذي نظمته الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية، في إطار التزام الجامعة بتطوير كوادرها الطبية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.


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