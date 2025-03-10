وزارة الأوقاف وأكاديميـة البحث العلمي يوقعان مذكرة تعاون مشترك

وقع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشترك مع الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، باعتبار الأكاديمية الذراع الوطنية المسئولة عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، وذلك بمقر وزارة الأوقاف المصرية.

تخلل اللقاء إشادة وزير الأوقاف بجهود أكاديمية البحث العلمي، وذكرياته الشخصية مع الأكاديمية بدايةً من قراءة "مجلة العلم" التي تصدرها الأكاديمية منذ عام ١٩٧٦، مؤكدًا أنه يضع كامل ثقته في التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاءت مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي ينشد الطرفان من خلالها توثيق أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بما يعزز جهود التنمية والارتقاء بالعمل، بما يشمل تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى منسوبي الطرفين، فضلاً عن التعاون العلمي في مجالات التحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، وكذلك في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في جهود الوزارة، والدراسات المشتركة في مجال تجديد الخطاب الديني.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في إطار سلسة من النجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بدأتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع مشيخة الأزهر الشريف ثم جامعة الأزهر، تلاها توقيع اتفاقية تعاون مع دار الإفتاء المصرية واليوم تستكملها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.