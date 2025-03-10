رئيس جامعة كفر الشيخ: القوات المسلحة سطرت أروع مثال للبطولة في العاشر من رمضان

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اسمي ايات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكل أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات العاشر من رمضان.

أروع مثال للبطولة والتضحية

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن القوات المسلحة المصرية سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض، وستظل تلك الذكرى الخالدة مصدر إلهام لنا جميعًا على مر العصور والأزمان نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار وضرورة العمل بروح انتصار العاشر من رمضان للحفاظ على استقرار الوطن والحفاظ على وحدته ويستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء، مشيراً إلي أن شهداء الوطن في ذاكرة كل مصري، وستبقى أعمالهم وما سطرته أفعالهم البطولية بدمائهم الذكية من معانٍ سامية عبر السنين واﻷجيال.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يوفقه لما فيه الخير للوطن والشعب المصري، مؤكدا على تجديد العهد بالمضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الغالية لمواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.