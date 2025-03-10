حالة من الهدوء وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية في اللاذقية وطرطوس

أفاد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة الدفاع السورية اتخذت إجراءات لتأمين محافظتي اللاذقية وطرطوس، عقب التوترات الدامية التي شهدتها تلك المناطق خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة.



وأضاف أن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبدالغني، أعلن عن استكمال المرحلة الأولى من العملية العسكرية في اللاذقية وطرطوس، مشيرًا إلى أن الأوضاع باتت أكثر استقرارًا، وعادت المؤسسات الحكومية إلى العمل بشكل كامل.



كما أشار إلى أن الرئاسة السورية قررت تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، على أن تقدم تقريرها إلى الرئاسة في غضون 30 يومًا.



