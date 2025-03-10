حماس: ندين خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامه بالانسحاب من محور فيلادلفيا

أدانت حركة حماس، خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامه بالانسحاب من محور فيلادلفيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأكدت الحركة، أنّ الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار واستكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل فورا لضمان انسحاب الاحتلال واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية.



وفي سياق آخر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات الاسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، مطالبتهم بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة لنظرا لخطورته على حياة ذويهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

