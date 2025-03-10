ست غير متحضرة وشلق.. إلهام شاهين ترد على انتقادات طارق الشناوي

ردت الفنانة إلهام شاهين علي الإنتقادات التى وجهت لها من قبل الناقد طارق الشناوي ، بعدما واصف أدائها بالمبالغ فيه ضمن احداث مسلسل “ سيد الناس ” .

وقالت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات تليفزيونية : شخصية إعتماد “ شلق ومالهاش كبير وشرشوحة ، كما انها غير متحضرة وغير متعلمة لذا فهي طبيعة الشخصية .

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

وتشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .