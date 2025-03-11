رسموا على البردي.. طلاب تربية فنية في جولة بالمتحف المصري بالتحرير

شارك طلبة كلية التربية الفنية بالقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير خلال شهر مارس في فعاليات التدريب الميداني بـ المتحف.



أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن الفاعليات اشتملت على تنظيم عدة جولات إرشادية متحفية داخل قاعات العرض المتحفي المختلفة أعقبها ورش عمل لموضوعات فنية مختلفة مستوحاة من النماذج المعروضة بالمتحف.

تابعت إدارة المتحف، أن النماذج تضمنت الرسم على البردي وكتابة الأسماء بالهيروغليفية والرسم على الورق وعمل مجسمات للأهرامات والطباعة على القماش والزخرفة باستخدام قشر المكسرات ومحاكاة لبورتريهات الفيوم والعديد من الأنشطة والموضوعات الفنية المختلفة وذلك تحت إشراف أمناء القسم التعليمي بالمتحف المصري بالقاهرة.

فكرة إنشاء متحف للآثار المصرية

يذكر أن فكرة إنشاء متحف للآثار المصرية في مصر، تعود إلى محمد علي باشا الذي كان حاكما لمصر (1805 – 1848) حيث أصدر مرسوماً في 15 أغسطس 1835 في محاولة لوقف خروج الآثار من مصر، والذي أسفر عن إنشاء أول متحف مصري للآثار في القاهرة يقع في مبنى بالقرب من حديقة الأزبكية.

وتم افتتاح المتحف المصري بالتحرير عام ١٩٠٢ ويعد من أوائل المباني في العالم التي تم بناؤها لكى تكون متحفا متخصصا، ويضم المتحف معامل ترميم متميزة بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب وموسوعات نادرة تتناول الآثار والحضارة المصرية القديمة.



