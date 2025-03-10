قطر ترحب بالاتفاق بين أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين ترحيبها بالاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" القاضي بمواجهة فلول نظام الأسد، ووقف تقسيم البلاد ودمج "قسد" في مؤسسات الدولة.

قطر ترحب باتفاق الشرع وقسد

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيانها "ترحّب دولة قطر بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون".

وأكدت الخارجية القطرية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

وجددت الوزارة في بيانها دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار.

دمج قسد

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا، عن توقيع الرئيس المؤقت أحمد الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية ونشرت عدة صورة لتوقيع الاتفاق بحضور الطرفين.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودعم ما سماها بيان رسمي دعم "قسد" لإدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها "فلول الأسد".