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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: أشرف بن شرقي لاعب يتجاوز مستواه الكرة المصرية

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
رباب الهواري

أشاد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، بأداء أحد لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه من اللاعبين الذين يمنحون المتعة عند مشاهدتهم بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين.

وفي تصريحات عبر قناة “أون سبورت”، تحدث وليد صلاح الدين عن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة تجعله من أفضل اللاعبين في الدوري المصري. وقال: “أشرف بن شرقي لاعب كبير، يتجاوز مستواه الكرة المصرية، وعندما تراه بالكرة، لا يمكنك إلا أن تستمتع بأدائه.”

وأضاف وليد أن بن شرقي يتمتع بمهارات استثنائية، تجعله قادرًا على تغيير مجريات المباريات بلمساته الساحرة، فضلًا عن قدرته على اللعب تحت الضغط وإحداث الفارق في اللحظات الحاسمة.

وتعد هذه المباراة مواجهة نارية بين الغريمين التقليديين، حيث يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والاقتراب من حسم اللقب، بينما يأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في المنافسة.

ويحظى بن شرقي بمسيرة مميزة في الدوري المصري منذ انضمامه إلى الزمالك، حيث نجح في تقديم مستويات رائعة جعلته من العناصر المؤثرة في الفريق، سواء على صعيد تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه.

يذكر أن لقاءات القمة دائمًا ما تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، سواء داخل مصر أو خارجها، نظرًا للمنافسة التاريخية بين الفريقين، مما يجعلها واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري كل موسم.

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