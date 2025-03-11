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تاس: توقف حركة القطارات بمنطقة دوموديدوفو في موسكو بعد هجوم بمسيرات اوكرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تاس: توقف حركة القطارات بمنطقة دوموديدوفو في موسكو بعد هجوم بمسيرات اوكرانية

هجوم مسيرات اوكرانية
هجوم مسيرات اوكرانية
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، هجومًا واسعًا بطائرات مسيّرة أوكرانية، أسفر عن تعليق حركة القطارات في منطقة دوموديدوفو واندلاع حرائق في عدة منشآت.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بتوقف حركة القطارات في منطقة دوموديدوفو بموسكو عقب الهجوم.

وأكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت نحو 60 طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة، مشيرًا إلى أن الهجوم أدى إلى أضرار طفيفة في سقف أحد المباني دون وقوع إصابات.

كما أُغلقت مؤقتًا مطارات دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو كإجراء احترازي، وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس".

ويُعتبر هذا الهجوم الأكبر على موسكو منذ أشهر، ويتزامن مع مفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022. 

ولم تعلن السلطات الروسية عن مزيد من التفاصيل حول الأضرار الناجمة عن الهجوم، فيما لم تصدر كييف تعليقًا رسميًا بشأن هذه الأحداث حتى الآن.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة.

موسكو حركة القطارات العاصمة الروسية الدفاعات الجوية الروسية دوموديدوفو مسيّرة أوكرانية

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