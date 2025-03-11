مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية بولاية ميسيسيبي الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية طبية في مقاطعة ماديسون، ولاية ميسيسيبي الأمريكية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية، أن المروحية كانت عائدة إلى مدينة كولومبوس بعد نقل مريض، وتحطمت في منطقة غابات كثيفة حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي للولاية

وأكدت الدكتورة لوآن وودوارد، نائبة رئيس الشؤون الصحية في المركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، أن الحادث أسفر عن وفاة الطيار واثنين من موظفي المستشفى الذين كانوا على متن المروحية، معبرة عن حزن المؤسسة العميق لهذا الحادث المأساوي، حسب ما ذكرته وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وأضافت أن هذه هي الحادثة الأولى من نوعها منذ بدء خدمات الطوارئ الجوية "إير كير" قبل 29 عامًا.

وأشار مكتب مأمور مقاطعة ماديسون إلى أن المروحية سقطت في منطقة غابات كثيفة، فيما لم يتم الكشف عن هويات الضحايا احترامًا لخصوصية عائلاتهم.

من جانبه، أعرب حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، عن تعازيه لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يُذكّرنا بالمخاطر التي يواجهها المستجيبون الأوائل يوميًا للحفاظ على سلامتنا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية، بدأت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية حول ملابسات التحطم.

