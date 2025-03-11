محافظ أسوان يسلم 40 جهاز عروسة لـ 10 فتيات

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم 10 فتيات 40 جهاز عروسة كهربائى وذلك لنشر البسمة والفرحة على وجوه المقبلات على الزواج خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم .

وتفقد المحافظ الأجهزة برفقة حسين الجندى مدير العلاقات الحكومية بمجموعة العربي، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور المجتمعى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع لما تقدمه من أعمال الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وهو الذى يؤكد على حرص المؤسسة لتقديم الدعم للمقبلات على الزواج من أبناء المحافظة ، تواكباً مع ما تشهده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من خدمات عديدة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً.

وقدم التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج ، وأن ينعموا بالحياة السعيدة ، ولاسيما أن جهاز العروسة يضم 4 أجهزة لكل فتاة ( ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط ) .

جهاز عروسة

من جانبها أعربت صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع عن سعادتها بالمساهمة فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج .

وأكدت أن المؤسسة لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر فى كافة ربوعها ، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، مشيرة إلى أن مجموعة العربى لها دور بارز فى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للتنمية الأهلية وضمن مبادرة حياة كريمة .

يأتي هذا وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”، موجهاً بضرورة إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .