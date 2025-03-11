محافظ أسوان يتابع إنهاء أعمال الرصف بشوارع مركز إدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، موجهاً بضرورة إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة .

مشروعات رصف الطرق

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من شارع المسجد العتيق والطريق الدائرى وشارع نجع البلاليص / الغنيمية بمركز إدفو، وبالتوازى مع ذلك جارى إستكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالى 2024/2025 بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 % .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم 10 فتيات 40 جهاز عروسة كهربائى من منتجات مجموعة العربى وذلك لنشر البسمة والفرحة على وجوه المقبلات على الزواج خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

وأثناء تفقده للأجهزة برفقة حسين الجندى مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور المجتمعى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع لما تقدمه من أعمال الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، وهو الذى يؤكد على حرص المؤسسة لتقديم الدعم للمقبلات على الزواج من أبناء المحافظة ، تواكباً مع ما تشهده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من خدمات عديدة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً ، مقدماً التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج ، وأن ينعموا بالحياة السعيدة ، ولاسيما أن جهاز العروسة يضم 4 أجهزة لكل فتاة ( ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط ) .