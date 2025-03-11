قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص
الزمالك يؤكد رفضه تأجيل مباراة القمة
العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بمنزلها في البحيرة
مصر تطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة
المتحدث الرسمي للزمالك: الفريق يتوجه للاستاد بعد ساعات قليلة لمواجهة الأهلي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
حالتا وفاة و16 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط أتوبيس بترعة بأوسيم
أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد بيان الأهلي وطلب تأجيل القمة
رؤية جديدة ونهج متطور| إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بيوم الشهيد
حسام موافي يكشف عن عادات خاطئة تزيد من مشاكل المعدة في رمضان
الشرطة السويدية: الوضع الأمني ​​في البلاد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع إنهاء أعمال الرصف بشوارع مركز إدفو

جهود مديرية الطرق بأسوان
جهود مديرية الطرق بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، موجهاً بضرورة إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة .

مشروعات رصف الطرق

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من شارع المسجد العتيق والطريق الدائرى وشارع نجع البلاليص / الغنيمية بمركز إدفو، وبالتوازى مع ذلك جارى إستكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالى 2024/2025 بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 % .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم 10 فتيات 40 جهاز عروسة كهربائى من منتجات مجموعة العربى وذلك لنشر البسمة والفرحة على وجوه المقبلات على الزواج خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

وأثناء تفقده للأجهزة برفقة حسين الجندى مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور المجتمعى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع لما تقدمه من أعمال الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، وهو الذى يؤكد على حرص المؤسسة لتقديم الدعم للمقبلات على الزواج من أبناء المحافظة ، تواكباً مع ما تشهده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من خدمات عديدة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً ، مقدماً التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج ، وأن ينعموا بالحياة السعيدة ، ولاسيما أن جهاز العروسة يضم 4 أجهزة لكل فتاة ( ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط ) .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

يران تنبعث من باطن الأرض

ظاهرة غريبة| نيران تخرج من باطن الأرض على طريق المحمودية.. ما القصة؟

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

الزمالك ضد الأهلي

أول تعليق من الزمالك على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

سوء استخدام المضاد الحيوي يؤدي لإنشاء بكتيريا مضادة لكل المضادات

صورة أرشيفية

فضيحة في إسرائيل.. يديعوت أحرونوت تكشف حيل الحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية

صورة أرشيفية

عبد العاطي: نتنياهو يريد تمديد وقف إطلاق النار لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي

بالصور

ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

الخطافية.. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين
"الخطافية".. سبب لأعراض معوية مزعجة تصيب الملايين

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كمية كبيرة من السكر

احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر
احذر.. مشروب رمضاني يحتوى على كميات كبيرة من السكر

فيديو

شمس البارودي

جالي صدمة بسبب وفاة زوجي وابني.. أسرار تكشفها شمس البارودي

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد