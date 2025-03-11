كان بيقطع جرجير.. المشدد 5 سنوات لـ عامل هـ.ـتك عرض صغير بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بهـ.ـتك عرض طـ.ـفل والحبس لمدة سنة واحده مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش بعزبة مساعد بمركز البداري .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 2980 لسنة 2024 جنايات البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري يفيد قيام " عمرو . ن . م " 22 عاما ، عامل ، بهـ.ـتك عرض المجني عليه " علي . ا . ع " 8 أعوام وسط الزراعات بعزبة مساعد التابعة لقرية النواورة .

وتوصلت تحريات النقيب محمد الحسن سيد معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري إلى صحة البلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بعد تجريده من ملابسه عنوة وسط الزراعات ووضع إصبعه بموطن عفته وبعد صراخ الصغير قام المتهم بإطلاق سراحه خوفا من افتضاح أمره .

ضبط المتهم

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة البداري من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش واقر بأنها بقصد التعاطي.

اعترافات المتهم

وأمام محمود محروس وكيل النائب العام بنيابة مركز ومدينة البداري اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة قائلا :" انه أثناء تواجد المجني عليه " علي " في زراعة أرضهم ويقوم بتقطيع " جرجير " كان المتهم جالسا في أرضه المجاورة لأرضهم وطلب المجني عليه منه " فول أخضر " وقام المتهم باعطاءه كمية من الفول وبعدها طلب المتهم منه ان يعطيه جرجير ولكن رفض قام على اثر ذلك المتهم بعرقلة المجني عليه وسقط في مجرى مخصص لري الأرض وبعدها قام بتجريده من ملابسه " البنطلون والشورت " ووضع أصبعه في موطن عفته وقام المجني عليه بالصراخ والاستغاثة على إثرها قام بتركه خوفا من افتضاح أمره .