قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟
موعد ليلة القدر 2025 وأفضل الأدعية المستحبة
الأعلى للشئون الإسلامية يكشف حكم المسابقات الفنية في رمضان
إعلامي زملكاوي عن تأجيل مباراة القمة: حلوها مع بعض
من FBC إلى BTS وGME.. عصابات دولية تدير منصات للنصب على المواطنين| تفاصيل
موعد أذان المغرب 11 رمضان.. اعرف وقت الإفطار
بعد FBC.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 3 منصات جديدة للنصب على المواطنين| صور
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشدة إجراء تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في غزة
في ذكرى صلاح السقا .. أوبريت الليلة الكبيرة إرث فني لا يموت
مدبولى: نتطلع للتعاون مع الصليب الأحمر الدولي في خطة التعافي وإعادة إعمار غزة
جمال الغندور : ما يحدث على الساحة الكروية عبث يدفع ثمنه التحكيم المصري
كواليس سقوط 102 ضحية في حوادث مروعة بالجيزة من بعد السحور.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كان بيقطع جرجير.. المشدد 5 سنوات لـ عامل هـ.ـتك عرض صغير بأسيوط

الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط _صورة أرشيفية
الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط _صورة أرشيفية
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المشدد 5  سنوات لقيامه بهـ.ـتك عرض طـ.ـفل والحبس لمدة سنة واحده مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش بعزبة مساعد بمركز البداري .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة و عضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 2980 لسنة 2024 جنايات البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري يفيد قيام " عمرو . ن . م " 22 عاما ، عامل ، بهـ.ـتك عرض المجني عليه " علي . ا . ع " 8 أعوام وسط الزراعات بعزبة مساعد التابعة لقرية النواورة .

وتوصلت تحريات النقيب محمد الحسن سيد معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري إلى صحة البلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بعد تجريده من ملابسه عنوة وسط الزراعات ووضع إصبعه بموطن عفته وبعد صراخ الصغير قام المتهم بإطلاق سراحه خوفا من افتضاح أمره .

ضبط المتهم 

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة البداري من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش واقر بأنها بقصد التعاطي.

اعترافات المتهم

وأمام محمود محروس وكيل النائب العام بنيابة مركز ومدينة البداري اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة قائلا :" انه أثناء تواجد المجني عليه " علي " في زراعة أرضهم ويقوم بتقطيع " جرجير " كان المتهم جالسا في أرضه المجاورة لأرضهم وطلب المجني عليه منه " فول أخضر " وقام المتهم باعطاءه  كمية من الفول وبعدها طلب المتهم منه ان يعطيه جرجير ولكن رفض قام على اثر ذلك المتهم بعرقلة المجني عليه وسقط في مجرى مخصص لري الأرض وبعدها قام بتجريده من ملابسه " البنطلون والشورت " ووضع أصبعه في موطن عفته وقام المجني عليه بالصراخ والاستغاثة على إثرها قام بتركه خوفا من افتضاح أمره .  

أسيوط محكمة الجنايات هتك عرض السجن المشدد أخبار أسيوط أخبار المحافظات جنايات اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نورهان.. نهاية ممثلة بترعة المريوطية

صورة أرشيفية

10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات

متى يجب الصوم على الأولاد والبنات؟.. الإفتاء تجيب

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي ضد الزمالك

خاص.. اتصالات مكثفة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية لحل أزمة القمة

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الأعلى للشئون الإسلامية: تأثير السحر يستمر في رمضان

صورة أرشيفية

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: تضحيات الشهداء واضحة في كل ربوع مصر.. وموجة حارة تؤثر على البلاد

الإسكان

خبير: مصر تشهد أكبر طرح إسكاني لتوفير سكن ملائم للمواطنين

بالصور

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

دعم التموين الجديد
دعم التموين الجديد
دعم التموين الجديد

فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري وتحسين مستوي الأنسولين فى الجسم

فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري
فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري
فاكهة لذيذة تساعد في محاربة السكري

ثقافة الشرقية يُطلق أولى فعاليات ليالى رمضان الفنية بساحة قصر الزقازيق

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي
بعد وفاة طالبة المنوفية.. استشاري يوضح كيفية التعامل مع الضغط النفسي

فيديو

شمس البارودي

جالي صدمة بسبب وفاة زوجي وابني.. أسرار تكشفها شمس البارودي

ريم مصطفى عاوزة عريس مٌز

بدور على عريس غني مٌز.. ريم مصطفى وقعت في ايد رامز وقالت كل الأسرار

آية عادل

بكلم ربنا ليل نهار| والدة آية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن: نفسيتي مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد