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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية للمواطنين بمركز ومدينة قطور“أنتم فوق رؤوسنا"

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في جولة مفاجئة بنهار رمضان، قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيارة مركز ومدينة قطور لتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء في المركز التكنولوجي ، وذلك في إطار حرصه المستمر على مراقبة أداء الجهات التنفيذية والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين، والعمل على سرعة إنجاز معاملات التصالح، بما يحقق التوازن بين تنفيذ القانون والتخفيف عن المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإنهاء الملفات وتحقيق الاستفادة القصوى من التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

بدأت الجولة بزيارة المحافظ لعدد من الإدارات الخدمية داخل المركز، حيث تفقد مستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطنين، واطلع على مدى التزام العاملين بتيسير الإجراءات، مشددًا على أهمية التعامل بروح القانون وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وشكاواهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.

وفي إطار متابعته لملف التصالح، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمركز ومدينة قطور، حيث تفقد سير العمل داخل المركز، واطلع على معدلات الإنجاز في استقبال الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من الدولة لضبط المنظومة العمرانية والقضاء على العشوائية.

ووجه المحافظ تعليماته بضرورة زيادة معدلات الإنجاز وإنهاء الإجراءات بسرعة ودقة، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين، مع التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية لضمان عدم وقوع أي تجاوزات.

وأكد المحافظ أن هناك رقابة مشددة على هذا الملف لضمان سير العمل وفقًا للقوانين واللوائح، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بأي تلاعب أو تأخير غير مبرر في إنهاء معاملات التصالح.

وخلال جولته شدد المحافظ على أن الخدمات المقدمة للمواطنين يجب ألا تتأثر خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك تشديدًا على الانضباط الإداري في جميع المصالح الحكومية لضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

وأكد أن المحافظة تراقب أداء العاملين في مختلف القطاعات، وأن أي تقاعس أو إهمال سيتم التعامل معه بكل حزم، موضحًا أن الفترة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بشكل دوري لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل بأقصى طاقتها لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن التطوير الإداري وتحسين الخدمات يأتي في مقدمة أولويات محافظة الغربية خلال الفترة المقبلة.

وخلال لقائه بالمواطنين في جولته ، أكد اللواء أشرف الجندي أن حقوق المواطنين خط أحمر، ولن يُسمح بأي تقصير في تقديم الخدمات لهم، مشددًا على أن الدولة تعمل بكل جهدها لتوفير حياة كريمة للجميع.
وقال المحافظ للمواطنين: “أنتم فوق رؤوسنا وحقوقكم أمانة في أعناقنا، ونعمل من أجلكم ومن أجل تيسير أموركم، وهدفنا هو خدمتكم بأفضل شكل ممكن، ولن نقبل بأي تعطيل أو تعقيد لإجراءاتكم”.

كما استمع المحافظ لشكاوى الأهالي واستفساراتهم حول عدد من الملفات الخدمية، موجهًا بسرعة حل المشكلات العالقة، ومؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع، وأنه يتابع شخصيًا أي شكاوى تصل إليه لضمان حصول كل مواطن على حقوقه كاملة دون أي معوقات.

محافظ الغربية المواطنين مركز قطور قري شكاوي

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