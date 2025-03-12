مشاهدة أفراس النهر تحت الماء.. 12 معلومة لا تعرفها عن تطوير حديقة الحيوان

أعلنت الشركة المطورة لحديقتى الحيوان والأورمان، عن موعد افتتاح الحدائق بعد تطويرها، حيث أغلقت الحدائق أبوابها أمام الزائرين منذ أكثر من عام ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 9 يوليو 2023، للبدء في عملية التطوير ، كما يتم التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

ويرصد موقع "صدى البلد " أهم المعلومات عن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

- تكلفة تطوير الحدائق تناهز 2.7 مليار جنيه .

- ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة.

- سيتم ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار.

أسلوب عرض الحيوانات بالحديقة

- استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

- سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات.

إنشاء فندق وسوق

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

- استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا.

- عرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

عرض الطيور بحديقة الحيوان

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها .

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186 فصيلا من الثدييات والطيور والزواحف.

وتم افتتاح حديقة الحيوان في عصر الخديو إسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.