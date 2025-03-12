محافظ الدقهلية: انطلاق قوافل بيع اللحوم المدعومة بسعر 260 جنيهًا للكيلو

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة، صباح اليوم الأربعاء، بمدينتي دكرنس وبني عبيد، لتوفير اللحوم للمواطنين بسعر 260 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار التيسير عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية

أكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال: إقامة معارض "أهلاً رمضان". توفير منافذ لبيع الخضروات والفاكهة. تشغيل منافذ متنقلة وثابتة لبيع اللحوم.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.

تفاصيل أماكن البيع

من جانبه، أوضح المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، أن القوافل يتم تنفيذها بالتنسيق مع: هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس. هاني أحمد، رئيس مركز ومدينة بني عبيد.

وأشار إلى أن سيارات بيع اللحوم ستبدأ عملها اليوم، حيث سيتم بيع اللحوم الطازجة، الكبد، واللحوم الضأن بسعر 260 جنيهًا للكيلو، في المواقع التالية:

شارع العروبة – دكرنس أمام مجلس مدينة دكرنس أمام مجلس مدينة بني عبيد موعد البيع: بدءًا من الساعة 10 صباحًا.