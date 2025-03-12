ترامب: مستعد لاستقبال زيلينسكي في البيت الأبيض

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، أنه مستعدا للترحيب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير.

وأضاف ترامب أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بعدما أيدت أوكرانيا مقترحا أميركيا لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأوضح الرئيس الأمريكي أمام البيت الأبيض، وإلى جانبه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، معربا عن أمله في أن يوافق بوتين على الاتفاق، مضيا ترامب: "كما يقولون، لا بد من طرفين للرقص، أليس كذلك؟".

وتابع: "نأمل أن يوافق (بوتين) أيضا، وأعتقد حقا أن ذلك سيشكل 75 بالمئة من الطريق نحو الحل".

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في "توثيق الاتفاق والتفاوض على مواقع الأراضي" لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.