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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السجائر تفطر في نهار رمضان ولا لأ؟.. حسام موافي يُجيب

حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين

كشف الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن السجائر تفطر في نهار رمضان وهذا متفق عليها.

السجائر تفطر 


وتابع خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد الأشخاص أبلغه ان السجائر لا تفطر لأنها ليست طعام أو شراب يدخل الفم وإنما دخان.


وأردف الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بقصر العيني،أنه رد عليه بأن العلاقة الزوجية لا تدخل الفم ورغم ذلك فهي تفطر الصائم، موضحا أن محدثه صمت ولم يستطع الرد.


واستطرد أن الله سبحانه وتعالى يمنعنا في رمضان عن الشهوة أيا كانت وهذا تربية على الصبر ولذا يجب أن نعلم الصغار فوائد الصوم، مؤكدا أن الصيام تدريب على منع الحلال مثل الأكل والزوجة وهذا يؤهلك إلى منع الحرام.

الصحة اخبار التوك شو حسام موافي موافي ربي زدني علما

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