السجائر تفطر في نهار رمضان ولا لأ؟.. حسام موافي يُجيب

كشف الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن السجائر تفطر في نهار رمضان وهذا متفق عليها.

السجائر تفطر



وتابع خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد الأشخاص أبلغه ان السجائر لا تفطر لأنها ليست طعام أو شراب يدخل الفم وإنما دخان.



وأردف الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بقصر العيني،أنه رد عليه بأن العلاقة الزوجية لا تدخل الفم ورغم ذلك فهي تفطر الصائم، موضحا أن محدثه صمت ولم يستطع الرد.



واستطرد أن الله سبحانه وتعالى يمنعنا في رمضان عن الشهوة أيا كانت وهذا تربية على الصبر ولذا يجب أن نعلم الصغار فوائد الصوم، مؤكدا أن الصيام تدريب على منع الحلال مثل الأكل والزوجة وهذا يؤهلك إلى منع الحرام.