أجمل ناس.. عمرو الليثي يهدي العاملين على عربية فول جوائز مالية

تحت شعار " هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم " ذهبت كاميرا أجمل ناس علي شاشة الحياة إلي شتي بقاع الجمهورية ، والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي مع العاملين بمطعم فول واستمع الي شرح منهم عن هذه المهنة وازدهارها في رمضان.

وقال احد العاملين علي عربية الفول انني في المهنة من ٤٠ سنة وبنشتغل بفول بلدي وبيفرق في الطعم ، ومعظم الناس بيشتروا الفول للسحور ولا نضع لون في الفول ، والشعب المصري منذ القدم محب للفول ونجده في الفطار والسحور.

ووجه الليثي كلمات شكر وتقدير لهم علي جهدهم خلال شهر رمضان في خدمة المواطنين ، كما وجه العديد من الاسئلة لهم واهدائهم وجوائز مالية .

ويذكر ان أجمل ناس " يومياً خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة ، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية ، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع .

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهر رمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة ، مع أصحاب المهن المختلفة

وأيضاً مع سيارة " المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم

يذاع برنامج " أجمل ناس " يوميا خلال شهر رمضان في الساعة ٦:٣٠ بعد الإفطار والإعادة بعد اذان الفجر علي شاشة قناة الحياة