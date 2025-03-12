بـ 320 عبوة.. أمن القاهرة يضبط تاجر المنشطات المجهولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بالترويج لبيع المنشطات المجهولة على الفيسبوك.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بالترويج لبيع المنشطات مجهولة المصدر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة وعثر بحوزته على 320 عبوة منشط مجهول المصدر.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.