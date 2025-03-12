محسن جابر: أغنية "تملي معاك" ستعيش للأبد وستبقى للأجيال القادمة

أكد المنتج محسن جابر، أن سر استمرار الأغاني لعقود طويلة يكمن في الاختيار الصحيح لكل من الكلمات، اللحن، التوزيع الموسيقي والأداء، مشيرًا إلى أن الأغاني التي تصنع من القلب تصل إلى القلب وتعيش عبر الأجيال وتستمر.

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الأغاني تمتلك مواصفات الاستمرارية، مثل أغاني عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، وردة الجزائرية وفايزة أحمد، التي لا تزال تُسمع حتى اليوم.

وتابع، ان "أغاني مثل «تملي معاك» لعمرو دياب ستظل خالدة عبر الأجيال وتستمر للنهاية، كما بقيت "حبيبتي يا مصر" لشادية محتفظة بمكانتها رغم مرور الزمن"، مؤكدًا أن الأغنية الجيدة تفرض نفسها وتبقى في الوجدان حتى بعد رحيل الفنان، موضحًا أن من يعمل على الأغنية بجد ويتقن حرفة صناعة الأغنية ستستمر بعد رحيل الفنان.

وقال: "راغب علامة ومصطفى قمر وهشام عباس ولطيفة وسميرة سعيد قدم معهم العديد من النجاحات"، لافتا إلى أنه نجح مع الفنانة لطيفة في عمل واحد "حبيبي ما تروحش بعيد" ساهمت في حصولها على جائزة الميوزك أوورد، واصفًا الفنانة سميرة سعيد بأنها "عشرة عمر في النجاحات".