قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى
وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية يجتمعون مع ويتكوف.. تعليق قوي من أحمد موسى
دورتموند يفوز على ليل ويضرب موعدا مع برشلونة بربع نهائي أبطال أوروبا
رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها
شريف إكرامي: الأهلي بيتي وجمهوره صاحب فضل عليا.. ولا أستبعد العودة
شريف إكرامي: مستقبل بيراميدز قوي.. وقرار الاعتزال مرتبط بإدارة النادي
الرئيس السيسي يتناول الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية.. تعليق أحمد موسى | بث مباشر
مش مخطط .. تصريح مثير من شريف إكرامي عن الأهلي
أحمد موسى: تأهيل طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية على أعلى مستوى من التدريب
الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا
أحمد موسى: تهجير الفلسطينيين لن يتسبب في استقرار المنطقة
رئيس أركان الاحتلال: سنفعل كل ما في وسعنا لاستعادة كافة المحتجزين من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدون مكياج .. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار بأطلالة بسيطة  من سيارتها بدون مكياج ،مما حازت علي أعجاب متابعيها .



بينما نشرت الفنانة هنا الزاهد رسالة، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وكتبت عبر خاصية “استوري”: “من لا أخلاق له، لا قيمة له”.

وجاءت رسالة هنا الزاهد، بعد انتهاء حلقة برنامج “رامز إيلون مصر”، وكان الفنان أحمد فهمي، زوجها السابق، ضيفا فيها، والتي سأل فيها رامز جلال، أحمد فهمي، سؤالا بشأن: “من كان صاحب قرار الانفصال فى زيجته الأخيرة من هنا الزاهد؟”؛ ليرد أحمد فهمي أنه كان صاحب قرار الانفصال.

وكان وقع الفنان أحمد فهمي، ضحية ثاني حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

أحدث أعمال هنا الزاهد
يُذكر أن أخر اعمالها إقامة جبرية من أحدث إنتاجات Watch It الأصلية، ومن بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، إضافة إلى ظهور أحمد حاتم كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويدور في إطار اجتماعي نفسي مشوّق.

اطلالات النجوم هنا الزاهد صور هنا الزاهد اعمال هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية

زيادات التموين.. من هي الأسر التي تحصل على 250 جنيها إضافية؟

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء؟.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة

مصطفى مدبولي

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

دار الإفتاء

دار الإفتاء: يجوز للمرأة المستحاضة الصيام والصلاة وممارسة جميع العبادات

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري

يجب أن نعي قدر مصر.. أشرف صبحي يوجه رسالة مهمة

الأهلي

نجم الأهلي السابق: انسحاب الفريق من القمة سقطة إدارية تاريخية!

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الخارجية الإيراني: تلقيت رسالة من واشنطن عبر مستشار الرئيس الإماراتي

أرشيفية

البيت الأبيض: نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى السلام في أوكرانيا

صورة أرشيفية

واشنطن تضغط وموسكو تترقب.. تفاصيل مصير هدنة أوكرانيا

بالصور

100وصلة مياه شرب بالمجان للمستحقين في الشرقية.. تفاصيل

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رجل أسترالي يعيش 100 يوم بقلب اصطناعي .. تفاصيل أول عملية من نوعها

قلب اصطناعي
قلب اصطناعي
قلب اصطناعي

شاهد .. أول ظهور لـ عمرو مصطفى بعد إجرائه عملية جراحية |صور

ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي
ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي
ايمن بهجة قمر و عمرو مصطفي

قبل العيد .. عصير البنجر لوجه نضر و بشرة رائعة

عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر مورد و بشره رائعه

فيديو

حسام حبيب وشيرين

حسام حبيب يكسر صمته ويفتح النار على شيرين: كفاية أذى

تصريحات أحمد كريمة

الست لازم تساعد جوزها يتجوز بدل ما يغلط.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل

مي عمر

مي عمر عن دورها في إش إش: رقاصة بس عندها طموح

ميار الببلاوي

المذيعة بتاعتكم حلوة.. ميار الببلاوي تكشف عن اسم شيخ شهير طلبها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد