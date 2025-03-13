6 سيارات إطفاء.. محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق محال ملابس منفلوط

وصل منذ قليل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إلى مركز منفلوط لمتابعة أعمال السيطرة على حريق في عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

وتوجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، حيث جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقاً أمنياً بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة .