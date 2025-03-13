منتخب الشباب يستعد لمعسكر قطر الدولي تحضيرًا لأمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، قائمة تضم 35 لاعبًا للانتظام في معسكر مفتوح بالمركز الرياضي “الهدف”، بدءًا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، موعد السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، التي تُقام في الفترة من 17 إلى 26 مارس، بمشاركة منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا.

تأتي هذه الدورة ضمن تحضيرات المنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي تنطلق في 26 أبريل المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب.

قائمة المنتخب المبدئية:

ضمت القائمة 35 لاعبًا، بينهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، وأحمد منشاوي في حراسة المرمى، إلى جانب يوسف عبد الحفيظ، محمد سمير، إبراهيم عادل، أحمد عابدين، عبدالله بوستنجي، محمد جمال، عبدالعزيز سعيد، بلال موسى، سيف عصام، معاذ عطية، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، أحمد وحيد، سوني، عمر عبدالمجيد، تيبو، عمرو بيبو، محمد عبدالله، عمرو أسامة، أحمد أبوالفتح، يوسف شلبي، محمد أشرف، محمد عبدالناصر، عمر خضر، أدهم علاء، كريم سعيد، مهند محمد، راغب عبدالهادي، ومحمد أحمد.

سيواصل المنتخب تدريباته حتى موعد السفر إلى الدوحة، حيث سيتم تصفية القائمة لاختيار الأسماء النهائية التي ستخوض البطولة.

برنامج المباريات الودية في البطولة:

أكد حمادة أنور، المدير الإداري للمنتخب، أن الفريق سيخوض ثلاث مباريات خلال الدورة، حيث سيواجه قطر يوم 19 مارس، ثم الإمارات يوم 22 مارس، ويختتم مواجهاته بملاقاة كرواتيا يوم 26 مارس.

الجهاز الفني للمنتخب:

يضم الجهاز الفني إلى جانب أسامة نبيه كلاً من: حمادة أنور مديرًا إداريًا، علاء عبده مدربًا عامًا، محمد عمر النور مدربًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، أحمد عصام محلل أداء، بالإضافة إلى أحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك، وعلاء سعيد مديرًا للمهمات.

يهدف المعسكر والمباريات الودية إلى تجهيز المنتخب فنيًا وبدنيًا قبل خوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، سعيًا لحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب.