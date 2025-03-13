محافظ أسوان يتفقد معدات النظافة بجراج الوحدة المحلية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معدات النظافة التى تم إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لها بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وذلك فى حضور المهندس لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره على المجهود المتميز الذى قام به الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية لرفع كفاءة معدات النظافة التى وصلت إلى 40 معدة ما بين لوادر وتريلات ومكابس وسيارات بحمولات تتراوح من 20 إلى 40 طن.

معدات النظافة

ووجه المحافظ إلى أهمية تكثيف الجهود والأعمال خلال الفترة الحالية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المناطق والأحياء السكنية ولخلق متنفس حيوى للمواطنين ، مع مواصلة رفع كميات القمامة من الحاويات والصناديق والتى تصل إلى 250 طن يومياً ، ورفعها إلى المحطة الوسيطة ، ليعقب ذلك رفعها إلى المدفن المحكوم حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف أمام الزائرين من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم خلال زيارته لزهرة الجنوب .

فيما أشاد أهالى حى اللوتس " الإسكان المتميز بأسوان بإنتظام وصول مياه الشرب للأدوار العليا عقب الجهود المتواصلة والمكثفة التى قامت بها كافة الأجهزة التنفيذية.

مقدمين شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجهازه المعاون لما لمسوه من إهتمام كبير على مدار الأيام والشهور الماضية وهو ما ساهم فى تحقيق حلم طال إنتظاره لسنوات ، والذى يتجسد فى تدفق مياه الشرب بشكل منتظم للوحدات السكنية.

وكان قد قام محافظ أسوان مطلع الأسبوع الحالى بإفتتاح وتشغيل مشروع رافع العقاد للتغذية المستدامة لمياه الشرب " لحى اللوتس " الإسكان المتميز ، والذى ساهم فى إنتظام توفير المياه لأكثر من 15 ألف نسمة داخل 3 ألاف وحدة سكنية.

وتم الإنتهاء من المشروع بتاريخ 1 مارس 2025 طبقاً للمخطط ، وتم التشغيل التجريبى وغسيل الخطوط بواسطة شركة مياه الشرب خلال 10 أيام ، وتصل تكلفة المشروع إلى 35 مليون جنيه .