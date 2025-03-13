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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان فى 24 ساعة.. إزالة للتعديات ورفع للإشغالات ومتابعة لمشروعات حياة كريمة

فرقة أسوان للفنون الشعبية
فرقة أسوان للفنون الشعبية
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 12/3/2025 أحداث متنوعة. 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات ، والتى إستهدفت إزالة 33 حالة تعدى تم إزالتها منذ إنطلاق هذه المرحلة بمساحة 11 ألف م2 حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية. 
 

https://www.elbalad.news/6511052

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدور المتميز الذى تقوم به وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وهو الذى يتجسد فى إتاحة الفرصة لفرقة أسوان للفنون الشعبية للمساهمة فى رفع اسم المحافظة عالياً بالمحافل والمهرجانات الدولية والمحلية حيث ستقوم الفرقة بالمشاركة فى إحياء برنامج ليالى رمضان الثقافية والفنية خلال الفترة من 13 إلى 17 رمضان. 

https://www.elbalad.news/6511325

إفطار رمضان 

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع الرئيسية والداخلية لإستعادة المظهر الحضارى والجمالى وتحقيق السيطرة والإنضباط على الوجه الأكمل. 

https://www.elbalad.news/6511405

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته التفقدية للاطمئنان على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين داخل وحدة طب أسرة الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، والتابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تأتى فيها محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

https://www.elbalad.news/6511440

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجولة مفاجأةلبتفقد محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، والتى تم الإنتهاء من إنشاؤها لخدمة أهالى القرية بإجمالى أطوال 28 كم شبكات إنحدار ، وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بالإسراع بتشغيل المحطة ، وخاصة بعد أن تم إستلام خط الطرد بقطر 400 مللى G.R.P .

https://www.elbalad.news/6511445

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مدرسة التربية الفكرية بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو ، والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

https://www.elbalad.news/6511442

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاركة عمال النظافة والصيانة وسائقى السيارات والمعدات بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إفطار شهر رمضان المعظم ، مع توزيع الوجبات الجاهزة عليهم فى لفتة طيبة ووسط أجواء رمضانية مبهجة. 

https://www.elbalad.news/6511662

أشاد أهالى حى اللوتس " الإسكان المتميز " بأسوان بإنتظام وصول مياه الشرب للأدوار العليا عقب الجهود المتواصلة والمكثفة التى قامت بها كافة الأجهزة التنفيذية. 

مقدمين شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجهازه المعاون لما لمسوه من إهتمام كبير على مدار الأيام والشهور الماضية وهو ما ساهم فى تحقيق حلم طال إنتظاره لسنوات ، والذى يتجسد فى تدفق مياه الشرب بشكل منتظم للوحدات السكنية. 

https://www.elbalad.news/6511740

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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