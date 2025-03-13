خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن عقوبات الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، موعد الإعلان عن عقوبات الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"عقوبة الأهلي سيتم الإعلان عنها بحد أقصى يوم الجمعة المقبل، لأن مباريات الجولة ستنتهي مساء الغد الخميس، بمواجهة طلائع الجيش والإسماعيلي".

وأضاف المصدر:"ما يتردد عن إمكانية عدم تطبيق اللائحة على الأهلي غير صحيح، واللوائح تطبق على الجميع".

واختتم المصدر حديثه قائلًا:"انسحاب الأهلي يندرج تحت بند العقوبات، والمعروف أن العقوبات يتم الإعلان عنها عقب انتهاء مباريات كل جولة".