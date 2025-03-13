مساعدات عاجلة.. محافظ أسيوط يتابع حريق محلات ملابس منفلوط

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في محل ملابس بمدينة منفلوط وامتد لمحلات مجاورة، حيث تمت السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة ٥ أشخاص دون خسائر في الأرواح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق في محل ملابس بشارع البستاين بمنطقة جناين أيوب بمدينة منفلوط وامتد إلى محلات مجاورة وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والدفع بعدد 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى إخطار الكهرباء وشركات المرافق لإتخاذ التدابير اللازمة.

وانتقل على الفور محافظ أسيوط إلى موقع الحريق، حيث تابع شخصياً أعمال السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق واختناق تم نقلهم لمستشفى منفلوط رافقه خلال التفقد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بحصر جميع المتضررين من الحريق وصرف مساعدات عاجلة لهم، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجة الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفى ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء كما كلف رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق وإتخاذ الإجراءات اللازمة .