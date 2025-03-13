الفرق المتأهلة والمواجهات المحتملة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بعد مواجهات مثيرة في دور الـ16.

ونجحت ثمانية فرق في العبور إلى هذا الدور، وهي:

• برشلونة الإسباني، الذي تأهل بعد انتصاره على بنفيكا البرتغالي بمجموع 4-1.

• بايرن ميونيخ الألماني، عقب تفوقه على مواطنه باير ليفركوزن.

• إنتر ميلان الإيطالي، بعد تجاوزه عقبة فينورد الهولندي.

• ريال مدريد الإسباني، إثر فوزه على غريمه أتلتيكو مدريد.

• أرسنال الإنجليزي، الذي أطاح ببي إس في آيندهوفن الهولندي.

• أستون فيلا الإنجليزي، عقب تغلبه على كلوب بروج البلجيكي.

• باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تأهل بعد التفوق على ليفربول بركلات الترجيح.

• بوروسيا دورتموند الألماني، بعد فوزه على ليل الفرنسي.

موعد مباريات ربع النهائي

تُقام مواجهات الذهاب يومي 8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب لقاءات الإياب في 15 و16 أبريل 2025.

مواجهات نصف النهائي المحتملة

بحسب القرعة، سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في نصف النهائي.

أما الطرف الآخر فسيكون بين المتأهل من ريال مدريد وأرسنال ضد الفائز من مواجهة أستون فيلا وباريس سان جيرمان.

تترقب الجماهير هذه المواجهات القوية، حيث يسعى كل فريق للاقتراب خطوة أخرى من اللقب الأغلى في أوروبا.