محمد أنور يكشف لصدى البلد كواليس مشاركته في مسلسل الكابتن

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسني مفاجأة كبيرة بظهور محمد أنور الذي يظهر كضيف شرف بشخصية عريس كايا التي تجسدها مي الغيطي، حيث يحاول كابتن حسام وكريم إلغاء الفرح تنفيذًا لرغبة الروح الخامسة باكينام في المسلسل.

قال محمد أنور في تصريحات لصدى البلد “سعيد بالمشاركة كضيف شرف في مسلسل الكابتن وسعيد بالعمل مع الفنان أكرم حسني وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل”.

وأضاف محمد أنور" الحمد لله ردود الفعل من الجمهور إيجابية وسعيد بالعمل مع فريق العمل".

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، يعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.