جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية دور الـ 16

اختتمت مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، ليكتمل عقد المتأهل إلى دور ربع النهائي.

وصعد 8 فرق من دور الـ16 لتضح ملامح دور ربع نهائي دوري الأبطال، وهم (برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، آرسنال الإنجليزي، أستون فيلا الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني).

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

1- رافينيا (برشلونة – 11 هدفًا)

2- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند – 10 أهداف)

3- هاري كين (بايرن ميونخ – 10 أهداف)

4- روبرت ليفاندوفسكي ( برشلونة – 9 أهداف)

5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي – 8 أهداف)

- جوناثان دايفيز (ليل – 8 أهداف)

6- فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد – 7 أهداف)

- كيليان مبابي ( ريال مدريد – 7 أهداف)

- فانجيليس بافليديس (بنفيكا- 7 أهداف)

- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد- 7 أهداف)

- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان- 7 أهداف)

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل هذا الموسم 3 أهداف فقط مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.