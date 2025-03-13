خسائر بالملايين .. تطورات حريق محلات الملابس بشارع البستان في أسيوط

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول اندلاع حريق هائل في محلات ملابس بشارع البستان بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أصحاب المحلات للوقوف على ملابسات الحريق وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.



واندلع حريق هائل في عدد من محلات الملابس بشارع البستان بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس والمشهد يشير إلى خسائر بالملايين.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط ومجلس المدينة وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وجار السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

وتوجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، حيث جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقاً أمنياً بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة .