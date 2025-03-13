محافظ الدقهلية : تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع

وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع؛ لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، منطقة مدينة مبارك بالمنصورة؛ لتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة والاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالضوابط والأسعار المعلنة للبيع على الشاشات الإلكترونية، وكذا توفير السلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة.



كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من الكافيهات بالمنطقة، مشددا على ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية للرواد ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لهم، كما التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما استمع إلى ملاحظات بعض أصحاب الكافيهات في إطار السعي لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات متميزة.



وفي ذات السياق... تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين.. مؤكدًا أهمية الالتزام برفع كفاءة أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري.. كما شدد على ضرورة الاستجابة السريعة لأي ملاحظات تخص نظافة الشوارع والميادين، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والمواطنين للحفاظ على النظافة العامة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واستمرار تقديم أفضل الخدمات، كما وجه الأجهزة التنفيذية المختصة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، لضمان التحسين المستمر للخدمات والمرافق العامة بالمدينة.