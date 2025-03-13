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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التوقيت الصيفي .. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي

التوقيت الصيفي.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي
التوقيت الصيفي.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي
أحمد عفيفي

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي، وفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والتي من المقرر لها أن تكون يوم الجمعة 25 إبريل المقبل.
 

مواعيد فتح وغلق المحلات العامة
 

تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7.  تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8.  مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

 

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.


إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.

التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 مواعيد فتح وغلق المحلات العامة المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية

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