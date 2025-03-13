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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يحفز للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة في كأس مصر

رئيس نادي البنك الأهلي
رئيس نادي البنك الأهلي
حسام الحارتي

 حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى على الاجتماع بالجهاز الفنى بقيادة كابتن طارق مصطفى ولاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى عصر اليوم وذلك لتحفيزهم قبل خوض مواجهات كأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة. 

وطالب نصار  بتحقيق الفوز فى مواجهة غزل المحلة والمقرر لها السبت المقبل  ضمن مباريات دور الثمانية  والعبور إلى نصف نهائي كأس مصر، ومواصلة تصدر المجموعة فى كأس الرابطة وحسم التأهل مبكراً للأدوار المقبلة. 

و أكد خلال الاجتماع على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى تحقيق آمال وطموحات نادى البنك الأهلى هذا الموسم. 

وخلال الاجتماع تعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق الإنتصارات فى قادم المواجهات. 

وشهد الاجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة.

أخبار الرياضة كأس مصر غزل المحلة نادي البنك الأهلي

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