فقرة خططية فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة بكأس مصر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.



وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تقسيم اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال المران، استعداداً للمباراة المقبلة.



وقام المدير الفني بمنح اللاعبين التعليمات باستمرار خلال الفقرة الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.



محمد السيد ينضم لمنتخب الشباب

انضم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر منتخب الشباب الذي يبدأ اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.



ولم يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

فقرة بدنية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.



وتضمنت هذه الفقرة تدريبات بدنية متنوعة، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.



وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

إجتماع بيسيرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.



وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية اللقاء مؤكداً أنه لابديل سوى الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب في ظل سعي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر.



وطالب بيسيرو اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات استعداداً للمباراة المرتقبة أمام فريق سموحة، وأكد على ثقته في قدرات الجميع على تحقيق الفوز في اللقاء.



وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم.



ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

إجتماع مجلس الزمالك مع لجنة التخطيط

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعاً مهماً بحضور جميع الأعضاء مساء أمس الأربعاء واستمر حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



واستعرض المجلس العديد من الملفات التي تخص طبيعة العمل في المرحلة المقبلة.



واستمع المجلس إلى التصور المقدم من لجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم بشان إعادة هيكلة العمل بالقطاع الفترة المقبلة .