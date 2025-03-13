أجمل ناس.. عمرو الليثي يجبر بخاطر الحاج فتحي من سوهاج ويهديه 7 آلاف جنيه

تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، توجهت كاميرا برنامج "أجمل ناس" إلى محافظة بني سويف على شاشة قناة الحياة، في هذا الإطار، التقى الإعلامي د. عمرو الليثي بالحاج فتحي من محافظة سوهاج، الذي كان يسير في الشارع ويبدو عليه علامات المرض والحزن. وقد قام الليثي بجبر خاطره واطمأن على حاله، حيث أشار الحاج فتحي إلى أنه يعيش بمفرده وأولاده كل منهم في حاله، وتمنى من الله الستر والصحة.

وقد وجه الليثي كلمات شكر وتقدير للحاج فتحي على كفاحه الطويل وتضحياته من أجل أسرته، وأهداه مكافأة مالية قدرها ٧ آلاف جنيه.

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، حيث يقدم جوائز مالية قيمة للأهالي في مختلف محافظات الجمهورية، من داخل كل قرية ومدينة وشارع. ويعد البرنامج أكبر مسابقة للمعلومات في رمضان، كما يقدم مفاجآت عبر "سيارة المفاجآت" التي تحقق الأمنيات وتدعم الأفراد، مما يساهم في إدخال البسمة والسرور إلى قلوبهم.

يُعرض برنامج "أجمل ناس" يوميًا في الساعة ٦:٣٠ مساءً بعد الإفطار، ويعاد بعد أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.