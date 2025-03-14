توزيع 400 كرتونة رمضان وطن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان

قامت جمعية الأورمان بتوزيع 400 كرتونة رمضان، فضلاً عن قيامها أيضاً بتوزيع ألف كيلو لحوم لدعم البسطاء بقرى أسوان وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه قال محمد يوسف مدير التضامن الاجتماعى بأسوان بأن توزيع الكراتين واللحوم جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، علاوة على العمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الأسر الأولى بالرعاية

بينما اشار اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن جميع الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم، وذلك إسهاما منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة.

ولفت إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

كما تم كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، مع توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى .

فيما قام محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال بجولة تفقدية لوحدة طب اسرة الجعافرة بدراو.