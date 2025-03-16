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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

كبدة إسكندراني
كبدة إسكندراني

تعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات المميزة والمختلفة، ويمكن تحضير الكبدة الإسكندراني في خطوات بسيطة للحصول على مذاق مميز.

وإليكم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالخطوات

مكونات الكبدة الإسكندراني

كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة
ثوم مفروم
زيت
فلفل حامى 
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
كمون​

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

في وعاء عميق  ضيفي القليل من الزيت، وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.

ضعى الثوم المفروم وقلبى جيدًا حتى يذبل لونه، ضيفي الكبدة وعليها الخل والملح وقليل من الكمون وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.

ضعي الفلفل على الكبدة وقلبيها جيدا.

ضعى قليل من الماء مع ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، وعصير الليمون في الأخر ثم قدميها مع صوص الطحينة.

طريقة عمل الكبدة الكبدة الدبدة الإسكندراني مقادير الكبدة

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