تركيب أبراج اتصالات على طريق تنيدة- منفلوط لتعزيز سلامة المواطنين

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بدء أعمال تركيب أبراج الاتصالات بطريق تنيدة - منفلوط لتعزيز التغطية وضمان سلامة المواطنين

يأتي هذا في إطار جهود المحافظة، لاستكمال الخدمات على الطرق بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تسليم 6 مواقع للشركة المُنفِّذة



وأضاف الزملوط أنه تسليم 6 مواقع للشركة المُنفِّذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات على الطريق الحيوي، بما يساهم في دعم خطط التنمية وتعزيز الأمان لسائقي المركبات والمسافرين.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن مشروع تركيب أبراج الاتصالات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الرقمية في المناطق النائية، حيث تسهم هذه الخطوة في دعم خطط الاستثمار، وتيسير حركة السياحة الداخلية، وتوفير بيئة مناسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة التي يجري تنفيذها ضمن المشروعات القومية في المحافظة.



طريق تنيدة_ منفلوط شريان هام لاهالي الوادي الجديد



يُعد طريق تنيدة- منفلوط أحد المحاور المرورية الحيوية التي تربط محافظة الوادي الجديد بمحافظة أسيوط، حيث يمثل شريانًا هامًا لحركة النقل والتجارة بين المحافظتين، كما يخدم القرى والمناطق الواقعة على امتداده.

وفي إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية بالمحافظات، تعمل محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز شبكات الاتصالات في المناطق النائية والطرق الصحراوية، مما يسهم في رفع معدلات الأمان وتسهيل عمليات الاتصال، خاصة في حالات الطوارئ.

ويأتي مشروع تركيب أبراج الاتصالات على طريق تنيدة/منفلوط استجابةً لمطالب المواطنين والسائقين الذين يعانون من ضعف الشبكة في بعض المناطق، مما يعيق التواصل الفوري في الظروف الطارئة. ومن خلال تنفيذ هذه المرحلة، سيتم تحسين التغطية الشبكية ودعم جهود التنمية في المنطقة.

وتحظى محافظة الوادي الجديد باهتمام متزايد في خطط التنمية الوطنية، نظرًا لطبيعتها الجغرافية الممتدة وتنوع أنشطتها الاقتصادية، مما يستدعي تطوير البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والاتصالات، ويُعد تحسين خدمات الاتصال في المناطق النائية والطرق الصحراوية جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمان المروري، ودعم خطط التنمية المستدامة في المحافظة.