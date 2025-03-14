السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى مزارع النخيل بمنطقة حي البري بمدينة الخارجة، دون وقوع إصابات، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد باندلاع الحريق بالقرب من الكتلة السكنية في الحي.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.