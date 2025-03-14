قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يفتح النار: عايزين تجاملوا الأهلي ادولوا الدوري في الجبلاية
آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم 14- 3-2025
طقس السبت: الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
دعاء ليلة النصف من رمضان 2025 .. اغتنمه بـ7 كلمات تغرقك الأرزاق
بالذكاء الاصطناعي .. سعاد حسني الوجه الإعلاني لبرامج وزارة التضامن
زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟
تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو بهذا السعر
وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن جميع الرهائن في غزة أولوية لواشنطن
احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان
رحمة أحمد تعلق على غيابها عن مسلسل أحمد مكي الجديد في رامز إيلون مصر
زيلينسكي: أمامنا فرصة جيدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة
موقف محرج وشيّال| محمد رمضان يحقق أحلام البسطاء في مدفع رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ولاد الشمس الحلقة الأخيرة .. ظهور الأيتام بشخصياتهم الحقيقية

ولاد الشمس
ولاد الشمس
قسم الفن

شهدت الحلقة رقم 15 والأخيرة من مسلسل ولاد الشمس، ظهور شخصيات حقيقية من الأيتام في نهاية العمل يحكون قصصهم التي تتشابه مع قصص أبطال المسلسل.


 

وشهدت الحلقة وفاة طه دسوقي بعد دفاعه عن صديقه أحمد مالك، والقبض على محمود حميدة.


 

توفي مفتاح بعد طعنه بدلا من ولعة على يد رجال محمود حميدة ودفن وسط تأثر أشقائه في دار الشمس.


 

أغنية تتر  مسلسل "ولاد الشمس" يقدمها مغني المهرجانات عصام صاصا بعد نجاحه أغنية مسلسل مسار إجباري رمضان الماضي.


 


 

مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك و طه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.


 


 

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.


 

على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.


 

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.
 

وكشف الفنان أحمد مالك عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.

أحمد مالك ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. والفراخ اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. وأسعار الفراخ اليوم الجمعة

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

المطرب مصطفى عنبة

مستقبلي التعليمي كان واقف على جزمة.. عنبة ينهار من البكاء.. فيديو

ترشيحاتنا

جيهان الشماشرجي

مسلسل إخواتي الحلقة 14 .. جيهان الشماشرجي تقرر الانتقام

ولاد الشمس

ولاد الشمس الحلقة الأخيرة .. ظهور الأيتام بشخصياتهم الحقيقية

عمرو سلامة

إسماعيل ياسين أسوأ ممثل وانتصار استثنائية .. تصريحات عمرو سلامة تثير الجدل

بالصور

احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان

عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان

مسلسل وتقابل حبيب 14.. نيكول سابا تتسبب في استقالة كريم فهمي

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

تألق محمود الليثي بحفل كامل العدد

حفل محمود الليثي
حفل محمود الليثي
حفل محمود الليثي

دراسة: تقليل الملح في الطعام يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار

تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة

فيديو

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

محسن جابر

أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد