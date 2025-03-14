ولاد الشمس الحلقة الأخيرة .. ظهور الأيتام بشخصياتهم الحقيقية

شهدت الحلقة رقم 15 والأخيرة من مسلسل ولاد الشمس، ظهور شخصيات حقيقية من الأيتام في نهاية العمل يحكون قصصهم التي تتشابه مع قصص أبطال المسلسل.





وشهدت الحلقة وفاة طه دسوقي بعد دفاعه عن صديقه أحمد مالك، والقبض على محمود حميدة.





توفي مفتاح بعد طعنه بدلا من ولعة على يد رجال محمود حميدة ودفن وسط تأثر أشقائه في دار الشمس.





أغنية تتر مسلسل "ولاد الشمس" يقدمها مغني المهرجانات عصام صاصا بعد نجاحه أغنية مسلسل مسار إجباري رمضان الماضي.









مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك و طه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.









ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.





على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.





المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.



وكشف الفنان أحمد مالك عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.