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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاول إجباره على النزول من السيارة .. التحقيق في تعدي سائق على مسن عربي بالهرم

الشرطة
الشرطة
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في تعدي سائق ميكروباص على مسن يحمل جنسية دولة عربية بالسب أثناء استقلاله السيارة بمنطقة الهرم.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة واستمعت لاقوال الطرفين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من مسن يحمل جنسية دولة عربية يتهم فيه سائق سيارة ميكروباص بسبه، ومحاولة إجباره على النزول من السيارة أثناء استقلاله لها بمنطقة الهرم.


وبعمل التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم وأمكن ضبطه والسيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الهرم النيابة النيابة العامة سائق ميكروباص

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