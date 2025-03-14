مصطفى عنبة: كثرة حوادث حبس مطربي المهرجانات عملت سمعة مش كويسة

أكد الفنان مصطفى عنبة، أن كثرة الحوادث التي يتعرض لها نجوم المهرجانات وقضايا الحبس سببت سمعة غير جيدة للمطربين، مضيفا: "حوادث الحبس الكتير لمطربين المهرجانات مش حلوة وعملت سمعة مش حلوة والحبس الكتير عمل سمعة مش كويسة لبتوع المهرجانات".



وأوضح مصطفى عنبة، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن هناك مطربين مهرجانات يسيرون بسلاح ومخدرات ويستحقوا ما يفعلوه في أنفسهم لكن في مطربين يتعرضوا لحوادث بالخطأ مثل عصام صاصا، مؤكدا أنه ارتكب حادث سيارة بالخطأ.

واستكمل: "الناس زعلت مني عشان دافعت عن عصام صاصا لأنهم ميعرفوش عصام زي وهو ابن بلد نضيف وشقيان زي زيه ولم يؤذي بني ادم وطلعت أدافع عنه وهو نجاح حتى الان وترند الأول على يوتيوب".